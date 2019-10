Rafa Nadal non giocherà il Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione al via domenica sui campi in cemento in Cina (diretta esclusiva Sky Sport). Lo spagnolo, numero 2 del mondo, non ha recuperato dal problema al polso che lo aveva già costretto al forfait nell'ultima giornata della Laver Cup, vinta due settimane fa insieme al Team Europa a Ginevra. Nadal aveva saltato Shanghai anche dodici mesi fa, quando aveva deciso di terminare in anticipo la stagione dopo il ritiro in semifinale agli US Open a causa del cronico guaio al ginocchio sinistro. Senza nessun punto da difendere, Rafa dovrebbe tornare in campo per l'ultimo Masters 1000 del 2019 in programma a Parigi Bercy dal 28 ottobre al 3 novembre, per preparare al meglio gli ultimi due appuntamenti della stagione: le ATP Finals (10-17 novembre, torneo mai vinto dal maiorchino) e la Coppa Davis (Madrid, 18-24 novembre). In mezzo, per Nadal, l'appuntamento più importante: lo sfarzoso matrimonio in programma a Maiorca con la storica fidanzata, con cui sta trascorrendo alle Bahamas una sorta di pre-luna di miele.