Dominic Thiem è il quinto giocatore a qualificarsi per le Atp Finals 2019, dopo aver battuto Karen Khachanov in semifinale e aver conquistato la finale del China Open di Pechino contro Tsitsipas. L’austriaco si aggiunge a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Daniil Medvedev, già qualificati per l’appuntamento dell’O2 Arena di Londra in programma dal 10 al 17 novembre. Il 26enne si è assicurato il posto in finale per il quarto anno consecutivo, come il connazionale Thomas Muster negli anni ’90. "E’ stato mio un grande obiettivo da quando ho iniziato la stagione", ha detto Thiem. "Sono molto felice di avercela fatta di nuovo. E’ un grande onore prendere parte a un grande evento come quello di Londra”.

Thiem, che è nella Top 10 della classifica ATP dal 6 giugno 2016, in questa stagione ha vinto il Masters 1000 sul cemento di Indian Wells (in finale sconfitto Roger Federer), oltre ai tornei sulla terra rossa di Barcellona e Kitzbühel. Come nel 2018 ha perso la finale del Roland Garros contro Nadal. Il greco Stefanos Tsitsipas è attualmente in sesta posizione nell'ATP Race To London 2019, seguito dallo spagnolo Roberto Bautista Agut e dal tedesco Alexander Zverev. Il belga David Goffin, Matteo Berrettini, il giapponese Kei Nishikori, il francese Gael Monfils e Fabio Fognini hanno ancora la speranza di entrare nei primi otto e qualificarsi per le Atp Finals. Saranno decisivi i tornei di Shanghai, Stoccolma, Vienna e Parigi Bercy (tutti in diretta su Sky Sport).