Clamoroso al Masters di Shanghai, dove il campione in carica e quattro volte vincitore Novak Djokovic viene eliminato ai quarti di finale da Stefanos Tsitsipas. Il greco, sesta testa di serie, si impone 3-6, 7-5, 6-3 in due ore di gioco grazie a una prestazione sontuosa contro il n° 1 del mondo e favorito per la vittoria finale. E' un Nole ancora una volta chirurgico e spietato quello visto sul Centrale nel 1° set, con il break decisivo piazzato nell'unica occasione avuta nel 2° game. Il greco resta in partita nel secondo parziale, nonostante un Djokovic in versione robot, con pochi errori e il solito muro di gomma in difesa. Quando il serbo cala leggermente, Tsitsipas ne approfitta e nel 12° game piazza il break del 7-5 che porta il match al 3° set. Djokovic commette qualche gratuito più del solito e il campione Next Gen scappa con un altro break nel 4° game. Il braccio del 21enne greco non trema: 6-3 e vittoria per la seconda volta in carriera contro Nole (già sconfitti anche Federer e Nadal in questo 2019, mai nessuno vi era riuscito alla sua età). Per Tsitsipas, che sabato se la vedrà con un Medvedev 'on fire' (57 partite vinte nel 2019, 27/30 da Wimbledon, 4-0 i precedenti per il russo), si tratta della quarta semifinale in un Masters 1000, la prima a Shanghai.

Tsitsipas 6° qualificato alle ATP Finals

La grande giornata di Tsitsipas prosegue grazie alla conquista dell'accesso matematico alle ATP Finals di Londra (10-17 novembre, diretta esclusiva Sky Sport), diventando il 6° giocatore a staccare il pass dopo Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev e Thiem.