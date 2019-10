Finisce al 2° turno l'avventura di Fabio Fognini a Basilea, battuto 6-2, 6-4 dal serbo Krajinovic, uno degli uomini più in forma del momento. L'azzurro andrà a caccia dei punti decisivi per le Finals nel Masters di Bercy della prossima settimana

Fabio Fognini si ferma al secondo turno degli “Swiss Indoors”, torneo Atp 500 che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e quinta testa di serie, ha ceduto 6-2, 6-4 in poco più di un'ora di gioco al serbo Filip Krajinovic, numero 46 Atp, finalista domenica scorsa a Stoccolma. Il finalista di Bercy 2017 affronterà ai quarti di finale il greco Stefanos Tsitsipas, terza testa di serie del torneo. Peccato per Fognini, che resta comunque in piena corsa per le ATP Finals: l'azzurro si giocherà le sue carte dalla prossima settimana al Masters di Parigi.