Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale del Masters di Bercy. Il numero uno del mondo, a segno quattro volte in questo torneo (2009, 2013, 2014 e 2015), ha inferto una dura lezione a Stefanos Tsitsipas, settima testa di serie del tabellone, ko con il punteggio di 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco. Un paio di settimane dopo Shanghai, il serbo si è preso la rivincita con gli interessi contro il Next Gen greco. Djokovic ha passeggiato nel primo set, non lasciando scampo a un impietrito Tsitsipas (29-16 il conto dei punti), per un eloquente 6-1 in 28'. Nel secondo parziale l'equilibrio regna solo per i primi due game: da quel momento arrivano due break per Nole in versione robot, che chiude 6-2 in appena 58' di gioco. Il serbo, quattro volte finalista a Bercy nelle sue ultime cinque apparizioni, conquista la 51^ vittoria del 2019 e prosegue la difficile difesa della prima posizione del ranking a fine anno. Nole è già sicuro di scivolare al n° 2 da lunedì prossimo, ma tenterà di incamerare più punti possibili tra Parigi e Londra (2500 a disposizione) per sorpassare nuovamente Rafa Nadal. Sabato in semifinale (6^ volta a Bercy) affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, che si è liberato 6-2, 7-5 del cileno Cristian Garin, tornando tra i migliori 4 di un Masters un anno e mezzo dopo Montecarlo 2018.