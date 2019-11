Atp Finals, Nadal va a Londra nonostante l'infortunio. "Voglio giocare"

Il tennista maiorchino ha annunciato tramite twitter che andrà a Londra e proverà in tutti i modi a giocare le Finals nonostante lo stiramento all'addominale destro che lo ha costretto a ritirarsi in semifinale nel torneo di Parigi-Bercy. In caso di forfait al suo posto ci sarà il connazionale Bautista Agut

Rafa Nadal giocherà le Atp Finals di Londra in onda su Sky Sport da domenica 10 a domenica 17 novembre. O almeno, ci proverà. Intanto, in ogni caso, la risposta che gli organizzatori dell’ultimo torneo della stagione aspettavano, quello che eleggerà il Maestro dei Maestri del 2019, è arrivata: lo spagnolo andrà a Londra assieme al suo staff e tenterà in tutti i modi di scendere in campo per vincere l’unico grande trofeo che gli manca nonostante il problema fisico che lo ha costretto al forfait in semifinale a Parigi-Bercy, uno stiramento alla zona addominale destra, come rivelato dagli esami ai quali il maiorchino si è sottoposto nella giornata di lunedì. E’ lui stesso a dirlo anche attraverso il proprio profilo twitter: “Ciao a tutti, ieri ho effettuato una risonanza e nonostante una piccola lesione alla zona addominale ho deciso di andare comunque a Londra. Giovedi o venerdì comincerò ad allenarmi sui servizi. L’idea è quella di giocare le Finals. Grazie per l’appoggio”.