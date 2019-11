Dopo aver battuto Ashleigh Barty (n.1 del mondo) in singolare, Kristina Mladenovic si conferma in doppio e al fianco di Caroline Garcia si impone sulla coppia Barty-Stosur, siglando il punto decisivo che vale alla Francia la quarta Fed Cup della sua storia

Dopo 16 anni di attesa la Francia torna a trionfare in Fed Cup: a Perth sconfitta 3-2 l'Australia della numero uno del mondo Ashleigh Barty. Il punto decisivo è arrivato dal doppio Mladenovic-Garcia, che ha superato Barty-Stosur 6-4 6-3. In precedenza la n.51 del ranking Alja Tomljanovic (fidanzata di Matteo Berrettini, impegnato a Londra nelle Finals), aveva riscattato la prova negativa di sabato superando per 6-4 7-5 Pauline Parmentier (n.122) e rinviando così tutto al doppio. La Francia si era portata infatti in vantaggio grazie alla vittoria a sorpresa della Mladenovic (n.40), che con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 era stata capace di mettere al tappeto la Barthy. Per l'Australia continua la serie negativa: giocava una sfida per il titolo dopo 26 anni di digiuno e ha perso la sua nona finale consecutiva.