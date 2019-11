In campo oggi la seconda giornata del gruppo Agassi alle ATP Finals di Londra. Apre il programma non prima delle 15 il match tra i grandi delusi dell'esordio, ovvero Rafa Nadal e Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo vede avvicinarsi a grandi passi Novak Djokovic nel ranking dopo il ko contro Zverev, che costringe lo spagnolo a vincere per continuare a sperare in un posto in semifinale. Contro il tedesco, Nadal ha pagato la lunga inattività post US Open, che lo ha visto in campo solo in Laver Cup (ritiratosi per un problema al polso) e a Bercy (forfait per il guaio muscolare addominale risolto solo nelle ultime ore). Rafa conferma la sua allergia a un torneo finora mai vinto in carriera e in cui non porta a casa un match dal 2015. Contro avrà un Medvedev arrabbiato, che dopo le sei finali consecutive tra estate e inizio autunno, con i titoli a Cincinnati, San Pietroburgo e Shanghai, è uscito all'esordio a Parigi e perso per la prima volta in carriera contro Tsitsipas a Londra. Sono 2 i precedenti, entrambi vinti da Rafa (finale in Canada e agli US Open). In serata, non prima delle 21, in campo Stefanos Tsitsipas e Sascha Zverev: quattro i precedenti, con il greco che comanda 3-1.