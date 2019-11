Rafa Nadal è stato battuto da Sascha Zverev nel 2° match di giornata che ha chiuso il 1° turno del gruppo Agassi alle ATP Finals di Londra. Dopo Federer, cade dunque anche l'altro mito del tennis, sconfitto piuttosto nettamente dal campione in carica con i parziali di 6-2, 6-4 in un'ora e 24'. Rafa, che ora ha appena 440 punti di vantaggio su Novak Djokovic per provare a difendere la prima posizione del ranking ATP, ha probabilmente pagato la lunga inattività post US Open, che lo ha visto in campo solo in Laver Cup (ritiratosi per un problema al polso) e a Bercy (forfait per il guaio muscolare addominale risolto solo nelle ultime ore). Il numero 1 del mondo prosegue il suo digiuno in un torneo finora mai vinto in carriera, che dura ormai dal 2015, quando vinse il suo ultimo match a Londra (vs Wawrinka). Zverev, che riparte da dove aveva finito 12 mesi fa (finale vinta contro Djokovic, allora 1 del ranking) sfiderà così giovedì Tsitsipas, mentre per Nadal sarà già un match da dentro o fuori contro l'altro deluso di giornata, Medvedev, già battuto nelle due finali estive in Canada e US Open.

Nadal-Zverev, la cronaca

Nel primo set c'è equilibrio fino al 2-2, prima dei due break di Sascha che gli consegnano il parziale 6-2 in 34', grazie soprattutto ai tanti errori (9) e al nervosismo di un irriconoscibile Rafa. Anche nel secondo set l'inerzia è tutta dalla parte del campione in carica, che allunga a sette i giochi consecutivi vinti, partendo subito con un break che gli spiana la strada. Zverev è praticamente intoccabile nei propri turni di battuta (11 aces, 88% di punti con la prima e 0 palle break concesse, è la 6^ volta per il maiorchino negli ultimi 516 incontri giocati) e difende il vantaggio sino al 6-4 finale, che al sesto tentativo gli consegna la prima vittoria in carriera contro Nadal.