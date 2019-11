Terza e ultima giornata del girone Agassi alle ATP Finals di Londra, con un verdetto ancora da emettere. Con Stefanos Tsitsipas già sicuro del pass per la semifinale, c'è ancora una casella da riempire. Sono in lizza tutti e tre i contendenti, con Rafa Nadal che deve obbligatoriamente battere il Next Gen greco per continuare a sperare. Lo spagnolo, reduce dalla straordinaria rimonta contro Medvedev (14^ volta che vince un incontro dopo aver annullato un match point), deve chiedere aiuto al russo: se il numero 4 del mondo riuscirà a battere Sascha Zverev, allora per Rafa il torneo potrà continuare. In caso contrario, sarà il campione in carica a qualificarsi per le semifinali di sabato. Non a caso, il programma prevede la sessione pomeridiana con in campo Nadal e Tsitsipas (4-1 i precedenti per il maiorchino) e quella serale affidata a Zverev e Medvedev (Sascha avanti 4-1 con il russo). Tutti i match saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.