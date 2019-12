Premi anche per Andreescu, Bencic e Kenin

Il premio di "Rookie of the year" è stato vinto da Bianca Andreescu, prima canadese a conquistare uno Slam in singolare (Us Open, battendo Serena Williams in finale) e attuale numero 5 del ranking, lei che aveva iniziato l'anno ampiamente fuori dalla Top 100. Belinda Bencic è la "Comeback Player of the Year", ovvero la protagonista del ritorno più sorprendente della stagione. Nel 2019 la svizzera si è qualificata per la prima volta alle WTA Finals, ha giocato allo Us Open la sua prima semifinale Slam ed è tornata in top 10 per la prima volta dal 2016, conquistando a Dubai e Mosca i suoi primi titoli WTA dal 2015. Sofia Kenin, una delle sei giocatrici ad aver vinto almeno tre tornei, è la "Most Improved Player of the Year": ha iniziato da numero 58 del mondo e ha chiuso da numero 14. Timea Babos e Kristina Mladenovic sono state votate coppia di doppio dell'anno grazie ai successi di Istanbul, Roland Garros e WTA Finals