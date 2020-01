Al via lunedì il primo Slam della stagione: subito in campo sei dei dodici azzurri in tabellone, comprese le tre stelle Berrettini, Fognini e Sinner. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

L'Italia cala subito il suo tris d'assi nella giornata di apertura degli Australian Open, primo Slam del 2020, in programma da lunedì a Melbourne. In generale nella prima giornata saranno subito in campo sei dei dodici azzurri in gara: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Martina Trevisan. Nella notte tra domenica e lunedì (10 ore la differenza di fuso orario con Melbourne) Matteo Berrettini, numero 8 del ranking e del seeding, affronta l’australiano Andrew Harris, 25 anni, numero 162 Atp e in gara con una wild card (sfida inedita). Il campione Next Gen Jannik Sinner, numero 79 del ranking mondiale, per la prima volta in gara nello Slam Down Under, trova dall’altra parte della rete l’australiano Max Purcell, numero 216 Atp, promosso dalle qualificazioni. Sfida inedita quella tra il 18enne di Sesto Pusteria ed il 21enne di Sydney. Fabio Fognini, numero 12 del ranking e del seeding, ritrova lo statunitense Reilly Opelka, numero 38 Atp. Subito in campo lunedì anche Roger Federer (vs Johnson) e Novak Djokovic (vs Struff).