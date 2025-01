Jannik Sinner non difenderà il titolo a Rotterdam. E' arrivato infatti il forfait del campione degli Australian Open, che dopo la maratona di Melbourne ha deciso di non giocare sul cemento olandese: "Il mio corpo ha bisogno di riposo". Il n°1 tornerà in campo il 17 febbraio a Doha

Niente Rotterdam per Jannik Sinner. Poche ore dopo il trionfo a Melbourne, il secondo consecutivo, il n°1 del mondo ha infatti annunciato il forfait per il torneo Atp 500 in programma da lunedì prossimo sul cemento olandese. Sinner aveva trionfato nel 2024 battendo in finale Alex De Minaur. Con l'assenza di Jannik, sale prima testa di serie lo spagnolo Carlos Alcaraz. Niente Rotterdam nemmeno per Grigor Dimitrov: al posto dei due assenti entrano in tabellone Jakub Mensik e Roberto Bautista Agut.