Un omaggio a Kobe Bryant nel giorno in cui è arrivato il terzo titolo Slam in carriera. Parliamo del gesto di Jannik Sinner che, al termine della vittoria degli Australian Open contro Alexander Zverev in tre set, ha indossato nel corso della premiazione delle scarpe speciali. Per la precisione le 'Nike Air Force 1 Low Retro QS Bryant' (in pelle bianca con dettagli che ricordano la divisa casalinga dei Lakers), indossate per ricordare Kobe nel giorno del quinto anniversario della morte. Il 26 gennaio 2020 l'elicottero su cui era a bordo la leggenda della NBA (insieme alla figlia Gianna e altre sette persone) precipitò schiantandosi a Calabasas, in California.

