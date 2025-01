Jannik Sinner commenta il trionfo agli Australian Open, il secondo di fila a Melbourne: "Abbiamo lavorato tanto per tornare in questa posizione. E' straordinario aver vinto ancora. Dedico questo trionfo a Cahill, proverò a convincerlo ma penso sia l'ultimo Aus Open insieme. Il momento decisivo è quando ho scelto lui e il mio team". E su Zverev: "Presto vincerà uno Slam"

Jannik Sinner sorride dopo aver sollevato la coppa degli Australian Open per la seconda volta consecutiva. Un momento speciale da condividere con il suo team e in particolare con Darren Cahill , che proprio durante il torneo ha comunicato che dal 2026 smetterà i panni di coach .

"Abbiamo lavorato tanto per tornare a vincere"

"Parlando del mio team, cos'altro posso dire. Abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo in questa posizione. È bello condividere di nuovo tutto questo con voi. È bellissimo ottenere questi risultati, ma ancora più bello è condividerli con voi. Darren, so che probabilmente è il tuo ultimo Australian Open da allenatore. Forse proverò a convincerti, ma probabilmente è l'ultimo. Sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te. Il cambiamento è iniziato quando ho scelto Simone, poi Darren e i l resto del team. Sono felice di avervi al mio fianco".