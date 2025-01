Tennis no-stop: da oggi in campo a Montpellier

Il grande tennis riparte subito dopo il trionfo di Sinner in Australian: tre tornei in programma questa settimana, con gli uomini in campo a Montpellier guidati tra gli altri da Fabio Cobolli. Nel circuito Wta si gioca a Linz e Singapore. Tutto in diretta da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW

Il grande tennis non si ferma mai. Dopo il trionfo di Jannik Sinner in Australia, riparte subito il circuito. Tre i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW: uno del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgerà l'ATP 250 Montpellier (Francia), con due azzurri in campo. Flavio Cobolli è la terza testa di serie del seeding, insieme a lui anche Mattia Bellucci. In ambito femminile si gioca il WTA 500 a Linz (Austria) e il WTA 250 Singapore.

Come seguire i tornei su Sky Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW Lunedì 27 gennaio Sky Sport Tennis dalle 5 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 14 alle 20.30 (il meglio dei 3 tornei) Martedì 28 gennaio Sky Sport Tennis dalle 3 alle 23.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 18 (il meglio dei 3 tornei) Mercoledì 29 gennaio Sky Sport Tennis dalle 7 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 16.45 (il meglio dei 3 tornei) Giovedì 30 gennaio Sky Sport Tennis dalle 7 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 18 (il meglio dei 3 tornei) Venerdì 31 gennaio Sky Sport Tennis dalle 7 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 7 alle 17.45 (il meglio dei 3 tornei) Sabato 1° febbraio Sky Sport Tennis dalle 7 WTA Singapore (semifinali 1 e 2); dalle 13 WTA Linz (semifinale 1); dalle 15 ATP Montpellier (semifinali 1 e 2)

Sky Sport Max dalle 13 WTA Linz (semifinali 1 e 2) Domenica 2 febbraio Sky Sport Tennis dalle 10 WTA Singapore (finale); dalle 14 WTA Linz (finale); dalle 15 ATP Montpellier (finale)

Sky Sport Arena dalle 14 WTA Linz (finale)