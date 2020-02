Gianluca Mager ha conquistato la finale del Rio Open, torneo ATP 500 in svolgimento sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro. Dopo l'impresa messa a segno nei quarti ai danni di Dominic Thiem, numero 4 del mondo e primo favorito del torneo, il 25enne di Sanremo, numero 128 del ranking mondiale (già sicuro di salire al 77, addirittura al 56 in caso di vittoria) e promosso dalle qualificazioni, ha battuto in semifinale l’ungherese Attila Balazs, 106 Atp, ripescato come lucky loser dopo che al turno di qualificazione aveva perso proprio dal ligure. Mager si è imposto 7-6, 4-6, 7-6 in un match interrotto sabato sera a causa della pioggia: al termine non è riuscito a trattenere le lacrime dalla felicità. L'azzurro si giocherà il primo titolo ATP della carriera contro il cileno Christian Garin, numero 25 della classifica mondiale e terza testa di serie, che nell'altra semifinale ha superato il croato Borna Coric. La finale sarà trasmessa in diretta da SuperTennis Tv, canale 224 Sky.