Rafa Nadal risponde a distanza a Novak Djokovic e si qualifica passeggiando per la semifinale del torneo ATP 500 di Acapulco (diretta Sky Sport). Il maiorchino ha battuto ai quarti il coreano Soonwoo Kwon, numero 76 del mondo, con i parziali di 6-2, 6-1 in un'ora e mezza di gioco, proseguendo la corsa verso il suo terzo titolo sul cemento messicano dopo quelli conquistati nel 2005 e nel 2013. Continua dunque la cavalcata di Rafa, parallela a quella di Nole a Dubai. Il serbo, con la semifinale raggiunta, si è confermato numero 1 del mondo, difendendosi così dall'assalto dello spagnolo. Nadal si conferma 'on fire', come dimostrano i soli 15 giochi lasciati agli avversari in un torneo in cui incrementa il proprio record a 18-2. Ora l'asticella sale: in semifinale affronterà Grigor Dimitrov, n° 22 del ranking e campione ad Acapulco nel 2014, che ha battuto con un doppio 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka, terza testa di serie del seeding. Sono 13 i precedenti, con Rafa che comanda 12-1. Nell'altra semifinale in campo un derby tutto statunitense tra Taylor Fritz e John Isner.