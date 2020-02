Nole si conferma imbattibile in questo 2020: il serbo sconfigge in finale a Dubai Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 e conquista il torneo per la quinta volta in carriera. Djokovic, al 79° trionfo ATP, allunga la sua incredibile striscia vincente in questa stagione, in cui non ha ancora perso un match

Novak Djokovic conquista il torneo ATP 500 di Dubai. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in finale il greco Stefanos Tsitsipas, seconda testa di serie del seeding, con i parziali di 6-3, 6-4, conquistando per la quinta volta il torneo degli Emirati. Partita chirurgica quella di Nole, capace di sfruttare le tre palle break dell'incontro per strappare la battuta al Maestro delle ultime Finals. Dopo l'unico passaggio a vuoto nel secondo set, il serbo non ha più perso un solo punto al servizio. Djokovic, che da lunedì comincerà la sua 281^ settimana in vetta al ranking ATP, conquista il titolo numero 79 in carriera, il terzo del 2020 dopo ATP Cup e Australian Open. Il serbo allunga anche a 18 la striscia di vittorie consecutive in questa stagione, in cui è ancora imbattuto (record che si allunga a 21 contando anche le tre partite delle Finals di Davis dello scorso anno). Niente da fare invece per Tsitsipas, reduce dal successo di Marsiglia, che cede in finale come nel 2019 quando perse con Federer e deve rinviare ancora una volta il primo titolo 500 in carriera.