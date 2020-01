Uno dei primi era stato Novak Djokovic, che aveva previsto un futuro roseo, da nuova stella del tennis. L'ultimo in ordine cronologico invece era stato John McEnroe, che parlava di "Slam a valanga" e "miglior talento del decennio". A Jannik Sinner, però, mancava la benedizione da parte del suo idolo, Roger Federer. Eccola puntualmente arrivata da Melbourne, dove lo svizzero ha cominciato nel migliore dei modi la sua 21^ campagna agli Australian Open, battendo senza problemi lo statunitense Johnson. In conferenza stampa, stuzzicato sul dare un parere sul campione Next Gen, Roger si è sbilanciato: "Credo che ne sentiremo parlare e che lo vedremo sempre più spesso: in campo è uno spettacolo e per di più è un ragazzo d’oro. Una combinazione di aspetti che adoro - ha detto il 38enne svizzero, che negli ultimi giorni si è anche allenato con Sinner, come riporta il sito della Federtennis -. Ci ho giocato un po’ a Roma lo scorso anno e a Monaco in occasione dei premi Laureus, ma non lo seguo abbastanza a lungo da potermi esprimere sui suoi progressi. Quel che mi piace di Sinner è che tira con la stessa forza di dritto e di rovescio. È una qualità che ho riscontrato in Felix Auger-Aliassime e in pochi altri". Federer è andato ancora più al punto: "Con il tempo e l’esperienza dovrà imparare a scegliere quando lasciare andare il braccio e quando controllare un po’ più i colpi, perché non puoi sempre tirare tutto, non è immaginabile pensare che puoi sempre spaccare la palla - ha spiegato -. Jannik ha anche un ottimo gioco di gambe, soprattutto considerando quanto sia alto. E come tutti i giocatori che coprono bene il campo sa giocare bene sia in difesa che in attacco".