Mi toccano coi guanti , di solito. Esattamente come in questo periodo consigliano gli esperti. In giro per l’Europa e finalmente pare anche dalle mie parti, a Londra. Un privilegio che ho da sempre. Sono la coppa di Wimbledon , quella originale del torneo maschile. Rimango chiusa tutto l’anno dentro una bacheca di pregio, all’interno di un museo. E mai come in questo momento è il miglior posto per evitare il contagio da Covid-19. Sono il sogno di tutti quelli che giocano a tennis, o quantomeno lo rappresento. Il mio nome è lungo e pomposo, da queste parti funziona così: Gentlemen’s Singles Trophy. Ma Federer, tra i miei padroni quello che preferisco, ha deciso qualche anno fa di chiamarmi semplicemente Arthur . Forse un omaggio alla leggenda di Re Artù. Non si sa, ma tutto sommato non mi dispiace. Si fa prima. E un po’ di confidenza non fa male, in questi giorni in cui le persone in tutto il mondo non possono nemmeno darsi la mano . Anzi, sapete che vi dico: ci sta proprio.

Finalmente anche attorno a Downing Street pare abbiano capito quanto sia drammatico il virus chiamato Corona. Boris Johnson, il Primo Ministro che finora aveva minimizzato, ha fatto retromarcia: “È il momento di misure draconiane”. Prima di tutto per la capitale, dove è concentrata la maggior parte dei casi. Il governo ha smesso di marciarci: la gente deve uscire di casa il meno possibile, troppo forte è il rischio di prendere una specie di polmonite che toglie l’aria, e la vita nei casi più gravi. Altro che febbre. Alcuni rapporti altamente qualificati sostengono che otto inglesi su dieci finiranno per ammalarsi.



Così, dopo aver messo in campo l’ipotesi assurda dell’immunità “spontanea” di gregge, in conferenza stampa il biondo ha chiesto a tutti di limitare le interazioni sociali e lavorare il più possibile da casa. Con obbligo di autoisolamento per chi dovese avere sintomi o fosse vicino a persone con sintomi. Misure di semi-quarantana, non come le nostre ma di sicuro un po’ meno lontane rispetto alla leggerezza dei primi approcci. Così se le scuole per il momento rimangono aperte, quelli che contano hanno deciso di chiudere musei, teatri e sale da concerto.



Una semi-quarantena che non prevede sanzioni per chi dovesse violare le indicazioni ma suggerisce fortemente la clausura totale per i signori e le signore che hanno superato i 70. Me compresa, che di anni ne ho compiuti 132 lo scorso luglio.