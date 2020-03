Dopo il rinvio a settembre del Roland Garros, l'ATP ha ufficializzato la sospensione delle attività maschili e femminili fino al 7 giugno. Saltano dunque i Masters di Madrid e Roma e più in generale tutta la stagione sulla terra rossa. "Cercheremo di ridisegnare il calendario e di preservare i tornei": l'obiettivo è quello di tornare in campo per Wimbledon. Congelati i punti del ranking CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Niente tennis almeno fino al prossimo 7 giugno. E' questo il verdetto emesso da un comunicato in cui l'ATP ha ufficializzato la sospensione delle attività fino alla prima settimana di giugno compresa. Saltano dunque i Masters di Madrid e Roma, oltre che ai tornei maschili di Monaco, Estoril, Ginevra e Lione. Per quanto riguarda le donne, oltre agli appuntamenti in Spagna e Italia, sono stati al momento cancellati anche Strasburgo e Rabat. Questo il comunicato: "Dopo attente considerazioni, visto il perdurare dell'emergenza COVID-19, tutti i tornei ATP e WTA in programma in primavera sulla terra rossa non si terranno come da calendario - si legge -. Il tennis è sospeso fino al 7 giugno, inclusi i Challenger e i tornei ITF. In questo momento, tutti i tornei in programma dall'8 giugno lavoreranno per un regolare svolgimento". Nella nota si specifica anche che tutti i punti del ranking saranno congelati per tutta la durata della sospensione e fino a ulteriori comunicazioni.