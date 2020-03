Il piccolo Federico gira per la casa e impegna mamma Flavia, mentre papà Fabio risponde alle domande degli spettatori. Benvenuti a #CasaSkySport, trasformata per l’occasione in Casa Fognini. L'Atp ha rinviato tutti i tornei sul cemento americano oltre ala stagione sull’amata terra rossa. Niente Montecarlo, dove il ligure aveva vinto nel 2019 il suo primo e unico Masters 1000 della carriera. E niente Roma, Madrid e Roland Garros. "Congelare i punti è la soluzione più giusta, purtroppo il coronavirus ha messo in ginocchio anche lo sport. Mi alleno a casa, anche se la racchetta non la tocco da un po'. Per il momento io e Barazzutti non ce la siamo sentita di riprendere gli allenamenti sul campo. Al "Fogna" non resta allora che pensare al tennis con un occhio da sognatore. "Con chi vorrei giocare una finale Slam? Con Federer, è da sempre il mio idolo". Meglio non affrontare lo svizzero sul veloce, però. "Preferirei sfidarlo al Roland Garros, anche se negli ultimi anni l'ha saltato in un paio di circostanze”.