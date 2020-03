"E’ arrivato il momento che noi sportivi spagnoli otteniamo la nostra più grande vittoria”. I magnifici tre del tennis si uniscono contro l'emergenza sanitaria e vanno in soccorso dei propri Paesi. Prima l’iniziativa lanciata da Roger e Mirka Federer, contributori di un Fondo per aiutare la famiglie più in difficoltà in Svizzera a causa dell’epidemia di Coronavirus, poi la donazione di un milione di euro da parte di Novak e Jelena Djokovic per la Serbia. Non si è fatta attendere anche l’azione di Rafael Nadal per dare sostegno a una Spagna in grande difficoltà. In un video postato su Twitter il fuoriclasse spagnolo lancia un appello a tutto lo sport professionistico spagnolo perchè aderisca a una raccolta fondi promossa da lui e da Pau Gasol, il grande cestista due volte campione NBA con i Los Angeles Lakers. L’obiettivo posto da Nadal è arrivare presto a 11 milioni di euro da mettere a disposizione della Croce Rossa per l’acquisto di materiale e dispositivi medicali come per supporto alle famiglie più disagiate. In Spagna la situazione è a dir poco disperata, con l'ultimo bollettino del 26 marzo che parlava di 64054 contagiati e 4858 morti.