Roger Federer e famiglia scendono in campo contro l'emergenza coronavirus in Svizzera. Il campione di Basilea, numero 4 del mondo e vincitore in carriera di 20 Slam, ha infatti annunciato su Instagram di aver effettuato una donazione di un milione di franchi svizzeri (circa 940mila euro al cambio attuale) in favore delle persone meno abbienti del suo Paese. "Sono tempi difficili quelli che stiamo affrontando – ha scritto Federer su Instagram – e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Io e Mirka (la moglie, ndr) abbiamo deciso di donare un milione di franchi svizzeri per le famiglie più vulnerabili del nostro Paese. Il nostro contributo è solo un inizio, speriamo che altri vogliano unirsi a noi nel supportare tante altre famiglie in difficoltà. Insieme possiamo superare questa crisi. Restate in salute!". L'ultimo bollettino del 24 marzo riferisce che in Svizzera i contagiati siano 8836, con 86 persone morte. Federer è da anni impegnato, tramite la fondazione che porta il suo nome, in attività benefiche in Africa. Da ultimo il match con Rafa Nadal disputato a Città del Capo, con oltre 52mila spettatori e un incasso di 3,5 milioni di dollari, interamente devoluti alla Roger Federer Foundation.