Il Masters di Roma ha ottime probabilità di essere disputato entro la fine del 2020. C'è ottimismo nelle parole del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che in una conference call con l'Ansa ha spiegato la posizione degli Internazionali d'Italia, rinviati insieme al resto della stagione tennistica a causa dell'emergenza coronavirus. "Ci sono ottime probabilità - ha spiegato Binaghi -. Siamo in stretto contatto con le istituzioni internazionali, in particolare con l’ATP, che ha un presidente e un amministratore delegato italiani. Credo che ci sia una convergenza molto forte fra giocatori e interessi della FIT e dei tornei Master 1000 in generale. La fortuna del tennis è quella di non essere uno sport di squadra né di contatto, oltre a quella di essere praticato all’aria aperta, il che significa che non appena si vedrà la luce in fondo al tunnel sarà possibile riprogrammare sia a livello locale che internazionale, partendo proprio dai Master 1000″. Roma avrebbe dovuto disputarsi dal 4 al 17 maggio.