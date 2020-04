Per la prima volta dal 1945, quando non si disputò a causa della Seconda guerra mondiale, Wimbledon non si giocherà. L’All England Club resterà chiuso per via della pandemia da coronavirus e così gli organizzatori hanno voluto parlare ai fan con un video emozionale e la voce narrante di Roger Federer, otto volte vincitore sull’erba di Church Road. "Quest’estate purtroppo dobbiamo stare insieme rimanendo lontani. Non ci saranno tende da piantare, record da infrangere, trofei da incidere". La video-lettera con la voce dello svizzero è rivolta soprattutto agli eroi di queste difficili settimane di emergenza sanitaria. "Dobbiamo ricordarci che ci saranno infiniti campioni da celebrare – continua il Federer narrante in riferimento a medici e infermieri -. In tutto il mondo innumerevoli lavoratori in prima linea gareggiano per noi. Facciamo il tifo per loro"

