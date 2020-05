La tennista giapponese, che vive negli Stati Uniti, è scesa in strada a protestare per la morte di George Floyd a Minneapolis. L'ex numero del mondo ha condiviso un video su Instagram dei suoi passi, in marcia per Los Angeles, e si è affidata a Twitter per un pensiero: "Solo perché non ti sta succedendo nulla, non vuol dire che non stia succedendo nulla"

Continuano negli Stati Uniti le manifestazioni per George Floyd e alla marcia di protesta contro razzismo e violenza si unisce anche la tennista Naomi Osaka, scesa in piazza per partecipare a questa ondata di indignazione per la morte del 46enne, arrestato lunedì scorso nel centro di Minneapolis e ucciso barbaramente da un poliziotto. La ex numero 1 del Wta - attualmente la sportiva più pagata al mondo - vive negli Usa (di madre giapponese e padre di Haiti) e ha condiviso un video (per la verità molto corto) su Instagram dei suoi passi per le strade di Los Angeles insieme a quelli degli altri manifestanti, affidandosi a Twitter per un pensiero: "Solo perché non ti sta succedendo nulla, non vuol dire che non stia succedendo nulla".