Il tennis riparte. E nel nuovo calendario c'è spazio anche per gli Internazionali d'Italia. Ad annunciare lo svolgimento del torneo di Roma è stato il presidente della Federtennis, Binaghi. "Nei giorni scorsi l'Atp ci ha chiesto la disponibilità - ha spiegato all'Ansa -. A ore dovrebbe ufficializzare il calendario: gli Internazionali d'Italia dovrebbero andare al 21 settembre, con quanto pubblico lo vedremo grazie al dialogo che da domani avremo su questo tema con le istituzioni governative". Il Masters 1000 del Foro Italico va ad aggiungersi agli altri appuntamenti già svelati in attesa della comunicazione ufficiale: la stagione tennistica, infatti, sarà inaugurata a New York con il Western & Southern Conference, evento che farà da antipasto al primo Slam. Come annunciato dal Governatore di NY, Andrew Cuomo, dal 31 agosto al 13 settembre nel Queens si svolgeranno gli US Open: Nadal proverà a difendere il titolo, mentre Federer - operato al ginocchio - si rivedrà in campo solo nel 2021. Il torneo negli Stati Uniti sarà rigorosamente a porte chiuse, invece per gli Internazionali d'Italia la speranza è quella di una semiapertura come affermato dal n° 1 della Federtennis.