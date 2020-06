Gli Assoluti di tennis in diretta su Sky: guida tv

Sono cominciati oggi a Todi i Campionati Italiani Assoluti di tennis, che segnano la ripresa agonistica nel nostro Paese. Da Sonego a Musetti, da Paolini a Trevisan, tanti gli azzurri impegnati in Umbria per un torneo che torna dopo 16 anni: domenica le finali. Gli Assoluti sono in diretta su Sky Sport Arena CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Torna su Sky il grande tennis con i Campionati Italiani Assoluti maschili e femminili, grazie alla collaborazione con Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale Tv SuperTennis. I Campionati Italiani Assoluti sono per la prima volta in diretta su Sky, con gli incontri del tabellone principale, da oggi lunedì 22 a domenica 28 giugno, in onda su Sky Sport Arena. Sky darà copertura all’evento congiuntamente a Supertennis. In programma a Todi, in provincia di Perugia, gli Assoluti, che tornano dopo 16 anni di assenza, incoroneranno i nuovi campioni d’Italia, tanto in campo maschile, quanto in quello femminile. Tra i protagonisti più attesi Lorenzo Sonego, Federico Gaio e Thomas Fabbiano, fra i maschi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto tra le donne.

Assoluti su Sky Sport 24 e Sky Sport Arena leggi anche Non solo Dimitrov, altri 3 positivi all'Adria Tour Da oggi e fino a sabato 27 giugno, appuntamento tutti i giorni su Sky Sport Arena e Sky Sport 24, a partire dalle ore 10, con uno Studio Live di presentazione della giornata, con Stefano Meloccaro in collegamento da Todi. Poi, alle 10.15, il via agli incontri, con la telecronaca di Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Geri De Rosa. Oltre a curare i collegamenti con lo studio del mattino, Stefano Meloccaro sarà per tutta la settimana anche l’inviato sul posto di Sky Sport 24, per fornire nel corso della giornata tutti gli aggiornamenti e le ultime news sul torneo, che si concluderà domenica 28 giugno con le due finali per il titolo, alle 13 quella femminile, alle 15 quella maschile.