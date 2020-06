Non solo Dimitrov, altri 3 positivi all'Adria Tour

Dopo Dimitrov, tocca a Borna Coric. Ma non solo. Domenica il tennista bulgaro ha annunciato di essere positivo al coronavirus e il giro di contagi rischia ora di allargarsi: anche il 23enne croato infatti, altro partecipante all'Adria Tour organizzato da Djokovic, è risultato positivo al Covid-19. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social: "Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultato positivo al coronavirus - ha scritto su Twitter -. Voglio dire a tutti quelli venuti in contatto con me negli ultimi giorni di farsi fare il test. Sono davvero dispiaciuto per i problemi che posso aver causato. Io sto bene e non ho sintomi. State al sicuro e in salute. Vi voglio bene”. Nelle ore successive all'annuncio di Coric ecco altre due positività: si tratta di Marko Paniki, uno degli allenatori di Djokovic, e Christian Groh, allenatore di Dimitrov. Il numero uno sulla lista Atp, il serbo Djokovic, ha deciso di rientrare immediatamente in Serbia dove, come ha riferito, vedrà se fare o meno il tampone. Molti altri tennisti, come il croato Marin Cilic, e allenatori sono stati messi in autoisolamento domiciliare su ordine delle autorità epidemiologiche. Oggi, poi, farà il tampone anche il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, che sabato si è recato a Zara per il torneo e ha incontrato Djokovic, oltre ai croati Cilic e Goran Ivanisevic. "L'incontro e' durato due-tre minuti, non ci sono state strette di mano, ne' un contatto fisico diretto, ma il premier ha comunque deciso di fare il test", e' stato riferito dal governo di Zagabria.