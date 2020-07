"Thiem 7", Berrettini si ferma in semifinale

Matteo Berrettini viene eliminato in semifinale al "Thiem 7", il torneo esibizione organizzato da Dominic Thiem sul rosso di Kitzbuehel. Il romano è stato battuto 6-4, 7-6 dal russo Andrey Rublev: domenica sarà di nuovo in campo ad Antibes per le semifinali dell'Ultimate Tennis Showdown

Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini al 'Thiem 7', il torneo esibizione organizzato da Dominic Thiem in corso sulla terra rossa di Kitzbuehel, in Austria. Il romano, numero 8 del mondo, è stato battuto 6-4, 7-6 da Andrey Rublev nel match che era stato interrotto per maltempo nella serata di venerdì sul 6-4, 2-1. Il russo, numero 14 del ranking, sfiderà così Dominic Thiem nella finale per il titolo. Berrettini invece si giocherà il 3° posto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, prima di trasferirsi ad Antibes, dove sarà in campo domenica da Mouratoglou per le semifinali dell’Ultimate Tennis Showdown.