Il video del loro allenamento, ripreso dai tetti di Finale Ligure, aveva fatto il giro del mondo in pieno lockdown raccogliendo milioni di visualizzazioni. Oltre tre mesi più tardi la scena si è ripetuta, ma con un protagonista in più. Merito dell’iniziativa di Barilla che, con la presenza del proprio ambassador, ha reso indimenticabile la giornata delle giovani tenniste Vittoria e Carola . È quanto accaduto nei giorni scorsi quando, durante la ripartenza in Italia e la graduale ripresa del tennis, Roger Federer ha regalato una sorpresa alle due ragazze : è stato proprio il loro idolo a presentarsi a Vittoria e Carola che si aspettavano una semplice intervista in merito al loro video virale. E invece hanno avuto la possibilità di vivere uno dei sogni più belli, quello di disputare una partita di tennis con un modello assoluto . Sfida che, naturalmente, si è tenuta proprio sulle terrazze divenute celebri negli ultimi mesi.

Vittoria e Carola incontrano Federer: tutto iniziò così

Una partita di tennis improvvisata dalle loro terrazze di casa, lanciandosi la pallina da un palazzo all’altro. Era lo scorso aprile quando Vittoria e Carola, giovanissime tenniste di Finale Ligure, si cimentarono nel video che riscontrò subito un incredibile successo. Lo condivisero, tra gli altri, anche gli account social dell’Atp Tour e Stefanos Tsitsipas, "maestro" delle Finals 2019 che commentò: "Davvero bello da vedere". Da un maestro all’altro con Roger Federer, protagonista della sorpresa alle due ragazze: "La loro reazione al mio arrivo non avrebbe potuto essere più carina e sorprendente - ha commentato il campione svizzero -. Personalmente è stato un momento speciale nella mia carriera di giocatore di tennis, in cui ho avuto l'occasione di sorprendere giovani fan come Carola e Vittoria. Il tetto è stato un luogo eccezionale su cui giocare. L'avevo visto precedentemente sui social media e trovarmi lì di persona è stato grandioso. Ho giocato in tanti posti magnifici in tutto il mondo, ma questo resterà decisamente uno dei migliori perché legato ad un'esperienza speciale". Un incontro divertente organizzato da Barilla che ha anche regalato un pranzo al trio, naturalmente un piatto di pasta.