Thiem rimonta Zverev e conquista il suo primo Slam

Al quarto tentativo, Dominic Thiem vince a New York il suo primo Slam della carriera. Il 27enne austriaco ha sconfitto Alexander Zverev 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 7-6 chiudendo al terzo match point del tie-break con una rimonta epica: non era mai successo nell'era Open che un giocatore ribaltasse uno 0-2 nella finale di Flushing Meadows. Per il tedesco, vincitore del Masters nel 2018 e alla prima finale in un major, sfuma il sogno di riportare il titolo alla Germania a 31 anni dall'affermazione di Boris Becker agli Us Open del 1989. Era favorito Thiem, seconda testa di serie del seeding, anche alla luce dei 9 precedenti con il 23enne di Amburgo (n. 5 del tabellone), cui è legato da una grande amicizia: 7 vittorie a 2, l'ultima nella semifinale di Melbourne dello scorso gennaio, sconfitto poi da Novak Djokovic, il terzo boccone amaro nell'ultimo atto di uno Slam dopo i ko di Parigi nel 2018 e 2019 per mano di Nadal. Era anche più fresco il nuovo imperatore d'Austria - 16 titoli ATP in bacheca - che in semifinale aveva liquidato un irriconoscibile Medvedev senza troppe complicazioni, mentre era servita un'impresa titanica a Zverev per rimontare i due set da horror all'instancabile spagnolo Pablo Carreño Busta. E alla lunga ha inciso.

Il match

Troppo contratto Thiem, macchinoso, pensieroso, già nelle fasi iniziali all'Arthur Ashe Stadium, quasi spaventato dall'aggressività di Zverev in serve and volley: l'austriaco sbaglia regolarmente le seconde e subisce il primo break appena al terzo game. Sascha domina a rete e dispone a suo piacimento della volèe di rovescio, approfitta dell'ennesimo doppio fallo del n. 4 del ranking e trova il secondo break, portandosi sul 5-2. La carezza alla racchetta gli vale l'ace del 1° set, chiuso in mezz'ora. La tensione non pare abbandonare Dominic che sbaglia anche il dritto a sventaglio e i colpi più elementari del suo repertorio, incappando di nuovo nel break del 2-1 e da lì a qualche minuto del pesantissimo 4-1. Zverev è un mostro di freddezza e leggerezza, non accusa nemmeno una di quelle sue pericolose pause di concentrazione che in passato l'avevano spesso penalizzato, o almeno non fino all'ottavo game: quando dilapida tre set point e cede il primo break all'avversario, che si spinge sul 5-4 pescando un super passante in recupero. Ma non basta a questo Zverev, che conquista il parziale con il 90% di prime a servizio. Il terzo sembra la fotocopia degli altri: Thiem gioca con il braccino e il tedesco affonda con il break del 2-1. La novità è l'orgoglioso contro-break, confermato dal 3-2 e in sequenza dal 4-3 e 5-4 di Dominic, sempre lontanissimo da suoi standard, ma che brekka ancora e strappa un insperato 2-1. I segnali di risveglio dell'austriaco - complice un calo, fisiologico, dell'amburghese - si riflettono anche sull'andamento del quarto set. Sascha si affida ai soli ace e cancella due palle break nel sesto game, riequilibrato sul 3-3, ma deve arrendersi al ritorno, ufficiale, di Thiem: 6-3, si va al quinto. Che inizia col botto: break, e controbreak di Zverev sul doppio fallo di Dom per l'1-1. Il set scivola vorticosamente sul 3-3, con il tedesco che concede alla platea (degli addetti ai lavori) un rovescio in lungolinea sul back che ricorderemo come uno dei punti più belli di questa finale. Assesta il break, il 5-3, è fatta, anzi no, perché arriva il controbreak, il 5-5 e il break del 6-5 di Thiem. Finita qui? Macché. Contro-break e 6-6, si va al tie-break. E al trionfo di Dominic Thiem.