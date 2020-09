Naomi Osaka regina degli US Open: Azarenka sconfitta in 3 set

La giapponese ha sconfitto in rimonta l'ex numero 1 al mondo con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-3 in meno di due ore di gioco. Per la 22enne si tratta del terzo Slam in carriera dopo il primo successo a Flushing Meadows nel 2018 e gli Australian Open del 2019



Naomi Osaka è la nuova regina di New York. La giapponese - quarta testa di serie agli Us Open - ha sconfitto in rimonta 1-6, 6-3, 6-3 in meno di due ore l'ex numero 1 al mondo Victoria Azarenka, che mancava in una finale dello Slam da 7 anni, al terzo ko nell'atto conclusivo a Flushing Meadows dopo le sconfitte del 2012 e 2013 subite entrambe da Serena Williams. La 22enne - vincitrice nella Grande Mela nel 2018 proprio ai danni di Serenona, di cui aveva il poster in cameretta da bambina - si è presa la rivincita del Torneo di Cincinnati dello scorso agosto, quando dichiarò forfait prima del match contro la 31enne bielorussa a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Erano tre i precedenti tra le due finaliste: nel 2016 la Azarenka s'impose a Melbourne; nel 2018 e 2019 successi della Osaka agli Internazionali di Roma e al Roland Garros.

Il match La partita si apre subito con il break della Azarenka, che incanta, come ai tempi d'oro: annichilisce la Osaka con il suo dritto in lungolinea e assesta un altro break nel quinto gioco, chiudendo il primo parziale alla velocità della luce, in appena 27 minuti. Vika riparte fortissima anche nel secondo set, ma spreca il 3-0 e il contro-break nel terzo game cambia, inevitabilmente, l'inerzia del match. Naomi prende fiducia, ritrova l'arma del servizio e si porta sul 5-3, approfittando dei troppi rovesci sbagliati dall'avversaria. La giapponese vince la battaglia di un lunghissimo nono game e chiude 6-3. Nel terzo set torna momentameamente l'equilibrio, finché la Osaka non cambia definitivamente ritmo e piazza la zampata con il break del 3-1. Recupera da 0-40 con 5 punti consecutivi e vola sul 4-1, ma fallisce quattro volte la palla del 5-1 e Aza non perdona, aiutata dal nastro: contro-break e 4-3. La giapponese non molla e chiude in 1h e 53 minuti, lasciandosi andare sul cemento dell'Arthur Ashe a una sorta di preghiera, per sciogliersi finalmente in un sorriso.