La vittoria a Roma contro il 3 volte campione Slam Wawrinka, la prima di un 2002 a livello Atp, lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Lorenzo Musetti è una delle grandi speranze del tennis azzurro, ma forse non tutti conoscono i suoi interessi e la sua personalità fuori dal campo. È stato lui stesso a raccontarsi a Sky in un video: "Vi dico tre cose che non sapete di me". Dai gusti musicali all’obiettivo. E poi una richiesta molto particolare... Scopriamo qualcosa in più sul talento nato a Carrara