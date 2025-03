Sette azzurri al via nel torneo di Indian Wells: Musetti e Berrettini entreranno in gioco al 2° turno, possibile incrocio Djokovic-Alcaraz nei quarti. Nel torneo femminile Paolini debutterà contro Grabher o Jovic. Il Masters 1000 di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 16 marzo

