Roland Garros, Alvisi-Pigato vincono doppio Junior

Successo della giovane coppia italiana, che a Parigi ha superato in due set il duo formato dalle russe Bondarenko e Shnaider. Il trionfo di Alvisi e Pigato è il terzo nella storia azzurra al Roland Garros e arriva 21 anni dopo l'ultima vittoria di Pennetta e Vinci. Sorrisi anche nel doppio Juniores maschile: vittoria del romano Cobolli in coppia con lo svizzero Stricker

Parigi si tinge di azzurro grazie a Eleonora Alvisi e Lisa Pigato . Le due giovani tenniste italiane hanno vinto il doppio femminile juniores al Roland Garros , uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Le due diciassettenni hanno superato in poco meno di un’ora e mezza la coppia formata dalle russe Maria Bondarenko e Diana Shnaider , teste di serie numero 5 del tabellone. 7-6 (3) 6-4 il risultato a favore di Alvisi - originaria di Barletta - e Pigato - di Bergamo -, che al termine del match hanno ricevuto il trofeo di categoria.

Il successo delle due giovani tenniste è il terzo nella storia dopo quelli conquistati da Alice Canepa e Gulia Casoni nel 1996 e da Flavia Pennetta e Roberta Vinci nel 1999 . Dopo gli exploit di Jannik Sinner e Martina Trevisan, arrivati fino ai quarti di finale nel tabellone principale maschile e femminile, un altro grande risultato per il tennis italiano.

Doppio maschile, vittoria di Cobolli

Soddisfazioni per l'Italia anche nel doppio maschile juniores, dove il diciottenne romano Flavio Cobolli ha trionfato in coppia con lo svizzero Dominic Stephan Stricker. I due, teste di serie numero 3, hanno battuto 6-2 6-4 i brasiliani Bruno Oliveira e Natan Rodrigues in meno di un'ora di gioco.