Zverev-Medvedev, la cronaca della partita

Primo set estremamente equilibrato, in cui i due concedono le briciole nei propri turni di servizio. Nel 12° game, però, Zverev ha improvvisamente tre palle break: Medvedev annulla le prime due, ma nella terza va fuori giri con il diritto e consegna il primo parziale all'avversario con il punteggio di 7-5. Nel secondo set il livello si alza, così come la qualità di gioco. Sascha è costretto a salvare ben quattro palle break in un infinito terzo game, ma deve arrendersi nel nono gioco, quando cede la battuta per la prma volta nel match. Medvedev non trema e chiude 6-4, riaprendo l'incontro. Zverev, come spesso gli capita, va in down mentale e perde il servizio anche nel primi due turni di servizio del terzo set, accusando anche un netto calo fisico. Il russo non sbaglia più e archivia la pratica 6-1, salendo per la prima volta sul trono di Bercy.