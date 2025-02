Wta Dubai, Errani e Paolini si ritirano dal torneo di doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal doppio del Wta 1000 di Dubai. Nulla da fare per Paolini, costretta al forfait per il problema alla caviglia accusato nella sfida in mattinata nel singolare contro l'americana Kenin (nel match che la toscana, anche per l'infortunio accusato, ha perso in due set). Le azzurre, fresche vincitrici a Doha la scorsa settimana, avrebbero affrontato negli ottavi di finale di Dubai la coppia Panova/Stollar.