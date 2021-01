Non manca la fantasia tra i tennisti in quarantena a Melbourne (saliti a 72 dopo un altro caso di positività in un volo da Doha), chiusi in camera e impossibilitati ad allenarsi. Per tenersi in forma in vista degli Australian Open spuntano materassi e finestre al posto degli avversari, cuscini utilizzati per gli smash. Il tutto documentato sui social. E c'è anche chi ha avuto l'inattesa visita di un topolino...

COVID, 47 TENNISTI IN QUARANTENA A MELBOURNE