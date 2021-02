Atp Cup, Italia in semifinale: battuta la Francia

Dopo l'Austria, l'Italia batte anche la Francia e si assicura il primo posto nel Girone C dell'Atp Cup. Gli azzurri così conquistano la semifinale del torneo, che giocheranno venerdì contro la vincente del Gruppo B (Spagna, Australia o Grecia). Nel primo match contro la Francia, Fabio Fognini ha la meglio su Benoit Paire. Dopo un primo set vinto in 22 minuti, con un perentorio 6-1, il ligure fatica di più nel secondo, facendosi raggiungere sul 5-5, ma riesce comunque a fare suo il match, avendo la meglio nel tie break del secondo set (7-2).

Nel secondo match Berrettini supera Monfils. Nel primo set parte meglio il francese, che si porta sul 4-1. Ma l'azzurro non molla e rimonta, vincendo il primo set per 6-4. Nel secondo set, Berrettini, dopo aver perso il primo game, si porta sul 4-1, mentre Monfils è costretto a chiedere l'intervento del medico per un problema alla spalla destra. Il francese riesce a recuperare uno dei due break di ritardo, ma Berrettini riesce di nuovo a strappare la battuta e poi a servire per il match, chiudendo il secondo set sul 6-2. Ininfluente il doppio, in cui Bolelli e Vavassori hanno perso contro Mahut e Roger-Vasselin

ITALIA-FRANCIA 2-1

Fabio Fognini (Ita) - Benoit Paire (Fra) 6-1; 7-6

Matteo Berrettini (Ita) - Gael Monfils (Fra) 6-4;6-2

S.Bolelli/A.Vavassori (Ita) - N. Mahut, E. Roger-Vasselin (Fra) 3-6; 4-6