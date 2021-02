Esattamente vent'anni fa cominciava l'era di Roger Federer. Era il 4 febbraio 2001 e Milano era il teatro di uno degli eventi che avrebbe cambiato la storia dello sport. Il 19enne Roger Federer, ragazzo di grande talento n°27 del ranking, conquistava infatti il suo primo torneo ATP della carriera. Ne sarebbero seguiti altri 102, compresi 20 Slam. Al PalaLido, lo svizzero sconfisse, non senza faticare, il francese Joulien Boutter con i parziali di 6-4, 6-7, 6-4. “Avevo perso le due finali precedenti a Marsiglia e Basilea, quindi volevo davvero vincere il mio primo titolo ATP – aveva dichiarato lo svizzero un paio di anni fa in un'intervista all'ATP -. È stata una bellissima settimana per me, ho battuto alcuni grandi giocatori lungo il cammino. Ricordo di aver sconfitto Moya e Kafelnikov, prima di superare Boutter nell’ultimo atto. Ero molto teso quando sono entrato in campo, anche perché lui disponeva di un ottimo servizio e non sapevo cosa sarebbe successo. Penso che quella vittoria fu più un sollievo che vera gioia e felicità. Non avrei mai pensato di poter vincere così tanti trofei". Federer è atteso al rientro in campo il prossimo marzo a Doha dopo oltre un anno di stop a causa di un infortunio al ginocchio.