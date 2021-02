Sonego, rimonta fatale con Lopez: ko in 5 set

Fine della corsa amarissima per Lorenzo Sonego. Una sconfitta difficile da digerire dopo essere stato in vantaggio due set a zero. Il 25 torinese, n.35 del ranking e 31 del seeding, ha finito per cedere 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4, dopo tre ore e 18 minuti di battaglia, allo spagnolo Feliciano Lopez, 39enne n.65 ATP, alla 75^ partecipazione di fila in un Major (record). Fondamentale la differenza nella conversione di palle-break: per lo spagnolo un impeccabile 3 su 3, una per ogni set, per l’azzurro solo 2 su 11.