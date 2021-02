Novak Djokovic trionfa per la nona volta a Melbourne: in finale il numero 1 del mondo ha dominato in tre set Daniil Medvedev, interrompendo una striscia di 20 vittorie consecutive del russo. Per il serbo si tratta del 18° Slam della carriera: Federer e Nadal adesso sono a meno due OSAKA TRIONFA A MELBOURNE Condividi:

Novak Djokovic suona la nona sinfonia a Melbourne, trionfando agli Australian Open per il terzo anno consecutivo, il 9° in totale su altrettante finali giocate. Il serbo, numero 1 del mondo, ha dominato 7-5, 6-2, 6-2 in meno di due ore di gioco la quarta testa di serie del seeding, il russo Daniil Medvedev. Alla sua 28^ finale, Nole conquista il suo 18° Slam (82° titolo ATP), portandosi a meno due dai recordman Federer-Nadal, grazie alle 21^ vittoria di fila a Melbourne (82 su 90 in totale). Per Medvedev, alla seconda finale Slam persa dopo quella degli US Open 2019, si tratta della prima sconfitta dai quarti del torneo di Vienna dello scorso anno: si interrompe sul più bello un'impressionante striscia da 20 vittorie consecutive, di cui 12 contro Top-10, in cui ha portato a casa il 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals di Londra e l’ATP Cup. Il tempo per la 'Next Gen', però, non sembra ancora essere arrivato.

La cronaca del match Djokovic approfitta della tensione del rivale, strappandogli subito la battuta, ma rende il favore poco dopo. A decidere il primo set è un passaggio a vuoto di Medvedev nel 12° gioco, che consente a Djokovic di chiudere 7-5. Nole perde subito il servizio in apertura di secondo set, ma poi ha una reazione da campione: due break consecutivi e parziale portato a casa di forza per 6-2. Medvedev va in confusione, perde subito la battuta nel terzo set e non riesce a trovare le contromisure a un Djokovic in formato 'robot': il serbo chiude 6-2 in meno di due ore di gioco e conquista per la 9^ volta gli Australian Open, suo 18° Slam.

Tutto il nervosismo di Medvedev in finale - ©Ansa

Tutti i record di Djokovic Per il serbo è la seconda tripletta consecutiva a Melbourne dopo quella del 2011-13: in passato ci erano riusciti solo Jack Crawford (1931-33) e Roy Emerson (1963-67). Con questo successo, Djokovic diventa anche il secondo giocatore dopo Nadal (Roland Garros) a conquistare almeno nove volte uno stesso major e il primo nell'Era Open a conquistare tre Australian Open dopo aver compiuto trent'anni. Da lunedì 8 marzo soffierà infine il record di settimane in testa al ranking ATP a Roger Federer: 311.