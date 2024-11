L'allenamento di Jannik Sinner in vista della sfida di domani tra Italia e Argentina, live alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il tennista italiano sta bene e domani è atteso come grande protagonista: non sbaglia una palla, ha un'attenzione mentale che gli fa interpretare l’allenamento come se fosse una partita. Le ultime news dal nostro inviato Angelo Mangiante

COPPA DAVIS, IL TABELLONE