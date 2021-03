Lorenzo Musetti ha sfondato il muro della Top 100. Lo ha fatto in una settimana da ricordare, " la più bella della carriera ", ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. La semifinale nel “500” di Acapulco gli ha fatto guadagnare in un colpo solo 26 posizioni, balzando al 94° posto del ranking : con i suoi 19 anni appena compiuti , il toscano è il più giovane giocatore fra i primi cento del mondo. Il tutto con una personalità disarmante, come dimostrato qualche settimana fa al Challenger di Biella, quando sul match point contro Napolitano, aveva servito dal basso , come Chang e Kyrgios.

"La settimana più bella della mia vita"

"E' sempre stato il sogno fin da bambino, battere un Top 10 e entrare tra i migliori 100: è la settimana più bella della mia vita dal punto di vista tennistico - ha spiegato Musetti a Sky Sport -. Dopo questa settimana, grazie anche al ranking, mi si sono aperte possibilità di avere wild-card in tornei più importanti, spero di abbandonare la carriera dei Challenger e di non averne più bisogno. Non mi sarei mai aspettato le vittorie con Dimitrov e Schwartzman e non pensavo di poter giocare a questo livello. Con Tsitsipas avrei voluto essere al 100%, anche per capire quanto sono distante: penso di potergli tenere testa, ma di non avere ancora la costanza".