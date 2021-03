Travaglia, Lorenzi e Gaio eliminati al 1° turno

Ci è andato vicino Stefano Travaglia: giocava contro pronostico con un avversario che lo aveva battuto a febbraio nel primo slam della stagione e che nel caldo umido di Miami difende i quarti di finale della scorsa edizione. Frances Tiafoe si è trovato sotto 7-5 2-0 ma da quel momento ha saputo pressare su ogni punto prendendo spesso la rete ed elevando i livello del suo tennis chiudendo 5-7 6-4 6-2. Ma il Travaglia visto per due terzi di partita ci fa ben sperare per il resto della stagione.

Non si poteva chiedere di più a Paolo Lorenzi, già bravissimo a superare le qualificazioni a 40 anni. Lo statunitense Escobedo non gli ha dato possibilità. 15 anni di differenza, ma soprattutto una pesantezza di palla evidente in campo. E’ finita 6-3 6-2 con Escobedo che non ha mai ceduto il servizio chiudendo con l’ottanta per cento di punti vinti quando ha messo la prima di servizio. Lorenzi rimane un esempio di come si deve gestire un professionista e sarà utilissimo come tecnico al tennis italiano.

Anche Gaio non partiva favorito con Berankis e infatti il campo ha detto 7-6 6-2. Eppure il faentino è stato ad un passo dal vincere il primo set quando il lituano avanti 5 a 2 ha avuto un passaggio a vuoto cedendo 4 giochi di fila prima di giocare un ottimo tie break. Poca storia nel secondo set, d’altronde Gaio, 142 Atp, era solo alla terza partita nel tabellone di un 1000, un livello per lui complicato.

Oggi in campo altri 3 italiani, Caruso, Fabbiano e soprattutto Musetti che in tarda serata esordirà con lo statunitense Mmoh. E’ lecito aspettarsi quella vittoria sfumata nella prima giornata. Diretta dalle 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.