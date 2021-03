Sesta giornata di grande tennis al “ Miami Open ”, primo ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium. Lorenzo Musetti , 94 ATP, esce di scena al 3° turno, battuto 6-3, 6-4 in un'ora e 14' dal croato Marin Cilic , 45 del ranking ma tre volte finalista Slam e vincitore degli US Open. Già agli ottavi Jannik Sinner, che sfiderà il finlandese Emil Ruusuvuori, mentre questa sera è atteso Lorenzo Sonego , n.34 del ranking e 24^ testa di serie, che trova dall’altra parte della rete il colombiano Daniel Elahi Galan , n.113 ATP. Il torinese si è aggiudicato l’unico precedente, disputato al primo turno delle qualificazioni del challenger di Milano del 2016

Musetti-Cilic, la cronaca del match

Grande equilibrio all'inizio, con Cilic che salva due palle break nel quinto game e poi d'esperienza strappa la battuta a Musetti nel gioco seguente. L'azzurro affretta i colpi e subisce il gioco del rivale, che con palle pesanti lo manda spesso fuori dal campo. L'ex numero 3 del mondo chiude 6-3 in 40' grazie al suo quinto ace. Nel secondo set ancora grande equilibrio, con Musetti che conferma maturità nel ritrovare il suo tennis, aiutato anche da una prima estremamente precisa (76% dopo i primi quattro turni). Lorenzo però ha un passaggio a vuoto fatale nel nono game, quando con un il primo doppio fallo del suo match, manda Cilic a servire per il match: il croato non trema e si qualifica per gli ottavi a Miami. Per Musetti, che si ferma al 3° turno di un 1000 come accaduto lo scorso anno a Roma, altra esperienza e altri punti utili per risalire la classifica (90 virtuale ad oggi), in vista della stagione europea su terra.