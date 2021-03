Nemmeno il tempo di gioire per un risultato storico, che Jannik Sinner è già proiettato alla semifinale di venerdì del Masters di Miami: "Sono contento, ma il torneo non è finito. Cercherò di giocare in semifinale il mio miglior tennis. Contro Bublik è stata dura, con lui gioco sempre partite strane. Anche io mi innervosisco, ma non lo faccio vedere"

Jannik Sinner vola in semifinale a Miami , spazzando via record su record. L'italiano, 19 anni e 7 mesi, è il sesto azzurro a centrare una semifinale di un Masters 1000 . Il primo ad arrivarci fu Andrea Gaudenzi, a Montecarlo nel 1995, poi è stata la volta di Filippo Volandri agli Internazionali d'Italia del 2007. L'anno seguente è Andreas Seppi a firmare il miglior risultato azzurro nei Masters 1000, la semifinale di Amburgo. Fabio Fognini è il primo italiano ad averlo vinto un Masters 1000, nel 2019 a Montecarlo dove si era fermato in semifinale nel 2013. E con la semifinale di Miami del 2017 è anche il primo italiano ad averne giocata una sul duro in questa categoria di tornei. Seguirà quella di Matteo Berrettini a Shanghai nel 2019. Fino a Jannik, che ha calato il tris alla sua prima partecipazione in un 1000 sul veloce.

"Ovviamente vuol dire tanto questa semifinale - ha spiegato Sinner alla fine del match -. Non è stato facile, giocavo qui a Miami per la prima volta. Sono contento, ma il torneo non è finito. Cercherò di giocare dopodomani il mio miglior tennis, non vedo l'ora. E' difficile giocare con Bublik, anche a Dubai è stata una partita strana ma oggi lo è stato anche di più. Lui si diverte sul campo, quando sente la palla è difficile giocarci contro e nel primo set è stata molto dura. Ho cercato di restare attaccato alla partita e giocato su tutti i punti e questo mi ha aiutato. Anche io mi innervosisco, ma cerco di non farlo vedere. Tutti sono nervosi in campo, ma oggi sono più che soddisfatto".